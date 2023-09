Pandora&Flans, darán un show con mucha magia en Peña de Bernal

Pandora&Flans están listas para traer a Querétaro un espectacular encuentro que llenará de magia la Peña de Bernal el próximo 23 de septiembre, con un gran concierto que darán durante la vendimia de Puertas de la Peña.

Con una espectacular vista, este viñedo, restaurante y venue será el escenario de una vendimia exclusiva que contará con el amor, la alegría y la chispa que Fernanda, Mayte, Isabel, Ilse y Mimí imprimen en cada una de las presentaciones de Pandora&Flans “Inesperado Tour”.

En entrevista para la Revista VSD!, Fernanda Meade, integrante de Pandora, habló sobre el éxito que han logrado con la fusión de Pandora&Flans y, especialmente, de la presentación que tendrán en el viñedo Puertas de la Peña, en la Peña de Bernal.

Pandora&Flans, éxitos de los 80 que conquistan a chicos y grandes

Al hablar sobre la evolución de dos de los grupos más importantes en la música de los 80, Fernanda asegura que se sienten muy emocionadas de ver cómo el “Inesperado Tour” combina entre su público a más de tres generaciones.

“Muchas generaciones ya nos siguen. La generación que creció con nosotros evidentemente ya son papás y muchos tantos ya son abuelos entonces ya ahí hay tres generaciones, además de abuelitos mayores que también van”, señaló.

Y agregó que para ellas es muy emocionante ver a los jóvenes cantar y brincar con ellas durante sus canciones.

“Es bien padre ver cómo la gente de nuestra edad se rejuvenece y recuerda aquellos momentos en los que crecieron con nuestra música y la brincaban e igualmente lloraban con ella y los chavos que se contagian”.

Fernanda asegura que su show se ha convertido en una presentación familiar donde se conjuga la pasión de varias generaciones, sin embargo, llegar a ello les costó un trabajo de mucha coordinación y acuerdos, pues si bien son un equipo muy unido y algo que ella llama “familia” amorosa, al principio fue difícil congeniar ideas.

“En los inicios de esta gira nos costó trabajo llegar a las mejores conclusiones para que el show fuera lo mejor para nosotras y para el público; pero armamos un ‘showsazo’, la verdad es que tenemos un equipo divino. Todos con la mejor disposición con las mejores ideas.

Buena relación

“Nos queremos mucho y con el tiempo cada día nos queremos más entonces ya hablando de resultados, ese show que al principio tuvimos tantas decisiones que tomar, hoy por hoy es un éxito”.

Fernanda asegura que Pandora&Flans tienen la agenda llena y que incluso han visitado dos o hasta tres veces una misma sede.

“No me cabe la menor duda de que cuando las cosas te llegan hay que aprovecharlas al cien, porque esta carrera no siempre es como lo que estamos viviendo ahorita; ahorita es una bendición, una fortuna tener tanto shows y no nos queda más que agradecer y disfrutarlo”.

Pandora&Flans emocionadas de visitar Puertas de la Peña

Aunque asegura no conocer el Pueblo Mágico de Peña de Bernal, Fernanda asegura que tanto ella como las demás integrantes del grupo se sienten muy emocionadas de visitar Querétaro y conocer este lugar del que tanto les han hablado, especialmente si es en un viñedo como Puertas de la Peña.

“Nunca he estado ahí, me han dicho que es una belleza y amo el vino, los viñedos, para mi es un premio estar ahí. Entonces, no va a ser la excepción ahora que vamos a ese maravilloso lugar en Peña de Bernal que la vamos a pasar ‘bomba’ y además nos vamos a echas unos deliciosos vinos. porque todas somos vineras”.

Contentas de cantar en un viñedo

Fernanda asegura que un viñedo es un lugar precioso y no hay cosa que le guste más que visitar viñedos. “Seguramente será un buen vinazo, porque México hace muy buenos vinos… y Querétaro más”.

Al hablar de la combinación de buen vino y buena música, Fernanda hizo alusión a lo benéfico que puede ser combinar la frecuencia de buena música con una buena cosecha.

“Sí, la música es frecuencia; al final todos somos seres vivientes entonces cómo un viñedo no va a agradecer una música de esa categoría y seguramente ha de ser una uva maravillosa dulce y sabrosa”.

Y al tocar el tema de su música, recalcó en la buena vibra que Pandora&Flans transmiten en cada una de sus canciones.

“Es música romántica, de amor y desamor, pero no es una música que agrede, es una música muy clásica, muy divertida. Así que es música sí sana que te va a pegar en algún punto de tu vida”.

Con información de Arcelia Guaderrama