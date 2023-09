Steven Harwell: muere el vocalista de Smash Mouth a los 56 años

El cantante murió rodeado de familiares y amigos. / Twitter

Tras reportarse grave y en los últimos días de vida, murió Steven Harwell; famoso por integrar la exitosa banda de rock en los 90 e inicios de los 2000, Smash Mouth.

Aunque la agrupación se dio a conocer desde la década de los 90, ganó fama mundial con el tema All Star. Una canción del álbum Astro Lounge de 1999, la cual se convirtió en el tema oficial de la película de DreamWorks, Shrek en 2001. La cinta ganó el Oscar a Mejor Película Animada por encima de otras producciones como Monsters Inc.

Te podría interesar: Joe Jonas y Sophie Turner se separan tras 4 años de matrimonio

El fallecimiento del artista fue confirmado por la misma alineación musical. Robert Hayes declaró que Harwell murió en su casa en Boise, Idaho, alrededor de sus amigos y familiares. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el deceso.

Steven Harwell con problemas de salud

El 3 de septiembre, informaron que el vocalista estaba en su lecho de muerte; dando el último adiós a sus familiares, amigos y otros seres queridos.

TMZ apuntó que Steven Harwell ha luchado con el consumo de alcohol toda su vida. En consecuencia, había llegado a la etapa final de una insuficiencia hepática. Dicha condición lo había mantenido en un tratamiento médico en un hospital por las últimas semanas.

En años recientes, el cantante había recibido diagnósticos médicos como miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y encefalopatía de Wernicke. En paralelo, su estado de salud se deterioró por el uso de sustancias, no especificadas.

Abandonó la música en 2021, cuando se volvió viral en redes sociales luego de una presentación en donde lucía deteriorado.

Aquella vez, fue captado hablando al micrófono de forma incomprensible e insultando a la audiencia. El incidente había desatado la preocupación de sus seguidores y desde entonces, era escasa la información sobre él.

Entre sus más grandes éxitos se encuentran sencillos como; Walkin’ on the sun, Can’t Get Enough Baby, Then the Morning Comers. Así como el tema All Star o I’m a Believer, ambos como parte de la banda sonora de Shrek.