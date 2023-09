Raúl Hernández revela la razón por la que salió de Los Tigres del Norte

El grupo fue fundado en 1968. / Cuartoscuro

Aunque en la actualidad Hernán y Jorge Hernández son los miembros más representativos de Los Tigres del Norte; en sus comienzos había otro músico, hermano de ambos: Raúl Hernández.

Con el bajo sexto y voz, Raúl Hernández fue fundador de la banda en 1968 y pieza clave en el primer éxito del grupo. Sin embargo, decidió salir de la agrupación a mitad de los 90. Algunas versiones apuntan a que sucedió en 1995 y otras que en 1996.

En una entrevista, el artista recordó su salida de la banda. “Les pedí a mis hermanos hacer una mezcla, un disco especial. Yo grabar con banda sinaloense o con mariachi, porque, como sinaloense, siempre he estado muy metido con la música de banda; domino los géneros de música ranchera sin problema”.

No obstante, subrayó que los demás no aprobaron la idea. “Nunca veía posibilidades de que se me concediera lo que yo quería hacer, siendo parte del grupo. Me decían; ‘No se puede porque nunca vamos a dar paso a mezclar otra música porque nosotros somos norteños’”.

Raúl Hernández y Los Tigres del Norte

Aunque “El Tigre Solitario” afirmó que el tiempo “me dio la razón”, porque Los Tigres del Norte; “Empezaron con sinfónica, lo último que hicieron fue que grabaron mariachi, se presentan con mariachi. El tiempo me dio la razón”.

“Lo que hicimos en ese entonces, porque yo tenía eso de grabar con banda, hicimos una película; La camioneta gris. Ahí me dieron la oportunidad de cantar esa canción con banda, Apenas te fuiste ayer. De ahí seguimos trabajando, hicimos; La puerta negra, La jaula de oro, Los tres gallos, la última fue Amor a la medida.”, relató.

Raúl Hernández también apuntó que “en todos los eventos que trabajaba con ellos, mis canciones siempre fueron famosas con mi voz”.

“Tenía una persona en el escenario porque antes se mandaban las dedicatorias y le decía; ‘Júntame todos los papelitos de todas las dedicatorias’, porque los agarrábamos, leíamos y aventábamos. Pero me daba cuenta que quizá un 30 por ciento de los papeles que se enviaban eran de mis canciones, pero nada más cantaba una por set. Eran dos por noche, pero ya tenía unas 10-12 canciones de éxito”, recordó.

Dicha situación le generó frustración. “Si la gente las pide, ¿por qué no cantarlas? Y un día pensé: ‘Si a la gente le gusta lo que estoy haciendo, no estoy equivocado si tomo esa decisión’. Y fue lo que hice, esa fue mi razón”.

De lo contrario, el músico admitió que cometió un “error”, al quedarse en la misma disquera. “Yo soy una persona que no le gustan los problemas ni andar discutiendo. Veía muchas (cosas raras, pero nunca reclamé nada”.

Al mismo tiempo, descartó que su salida haya tenido que ver con los corridos que en su momento les confirieron notoriedad. “Los corridos, así fue que nos dimos a conocer, porque no son corridos agresivos. Son historias de personajes reales, nada fue inventado”.