Lluvia de estrellas en septiembre 2023: Esta es la fecha para verlas

Lluvia de estrellas tendrá el mes de septiembre además de las festividades patrias, el firmamento se convertirá en un escenario lleno de espectáculos nocturnos que no solo deleitarán a los entusiastas de la astronomía, sino que también permitirán a todos admirar la belleza de la luna en sus fases de luna nueva y luna llena.

Además habrá la primera lluvia de estrellas del mes. Estos son los detalles de este fascinante fenómeno astronómico.

La lluvia de meteoros conocida como Aurígidas comenzó su actividad el 28 de agosto y continuará hasta el 5 de septiembre. No obstante, alcanzará su punto álgido durante el amanecer del 1 de septiembre, según informa la Sociedad Americana de Meteoros. Durante este evento, se espera una tasa máxima observable de 6 meteoros por hora.

¿Cuál es el origen de la lluvia de estrellas Aurígidas?

El cometa que da origen al fenómeno celeste fue avistado por primera vez en 1935 y lleva el nombre de C/1911 N1 Kiess, en honor a su descubridor, Carl Clarence Kiess, según información proporcionada por la Agencia Espacial Europea. La órbita de este cometa alrededor del Sistema Solar es excepcionalmente larga, ya que demora un total de 2000 años en completarla. Tras su paso, sus remanentes ingresan a la atmósfera terrestre a una velocidad aproximada de 67 kilómetros por hora, creando así la lluvia de estrellas.

La agencia espacial también señala que los cometas de este tipo, denominados de período largo, provienen de una región remota conocida como la nube de Oort, una esfera compuesta por pequeños cuerpos celestes situada entre 50 y 50,000 Unidades Astronómicas del Sol.

¿Cómo observar la lluvia de estrellas Aurígidas?

Según la Sociedad Americana de Meteoros, para disfrutar de este espectáculo, debes dirigir tu mirada hacia el este en el hemisferio norte. Una vez que hayas localizado la constelación con forma de pentágono, busca su estrella de menor magnitud, Mahasim (theta Aurigae A), ubicada a 3° al oeste. Esta será la referencia desde la cual se verá la lluvia de meteoros.

Esta constelación no es visible desde el hemisferio sur. Por lo que la lluvia de estrellas no podrá ser observada en la parte más al sur del continente. Aunque sí será visible en la región tropical. No se requiere un telescopio ni instrumentos especiales. Solo necesitas ubicarte bajo un cielo nocturno despejado y alejado de la contaminación lumínica para verlo.