Cinépolis proyectará The Eras Tour de Taylor Swift

La cantautora ofreció 4 fechas en el Foro Sol. / Twitter (@taylorswift13)

Para aquellos “swifties” que no consiguieron boleto, Cinépolis proyectará la más reciente gira de Taylor Swift, The Eras Tour

Si no pudiste asistir a la primera visita de Taylor Swift a México, hay una nueva alternativa. La cantante anunció que su gira The Eras Tour llegará a cines de Estados Unidos en octubre. Por otro lado, Cinépolis confirmó que proyectarán el espectáculo en sus salas en la república mexicana.

Aquellos fans que no lograron ver en vivo la presentación de la intérprete de Shake It Off; podrán revivir el concierto en pantalla grande.

¿Hay función en Querétaro para The Eras Tour de Taylor Swift en Cinépolis?

“¡Lo que estábamos esperando! El concierto de Taylor Swift. The Eras Tour iluminará todos los cines de Cinépolis a partir del 13 de octubre. Compra tus boletos a partir de mañana viernes 1 de septiembre en la app, web o cines”, publicó la cadena en redes sociales.

Por lo tanto, la preventa de boletos arrancará a nivel nacional el viernes 1 de septiembre.

Taylor Swift en pantalla grande

Según Variety, las cámaras fueron protagonistas durante los conciertos de la artista en el SoFi Stadium de Los Ángeles en agosto. Según se informa, no eliminaron las canciones del repertorio que durante esas fechas incluyó como temas sorpresa. Tales como; I Can See You, Maroon, Our Song, You Are in Love, entre otras.

El tiempo de duración será de 2 horas 45 minutos. Más breve que las aproximadamente 3 horas que se prolongó el recital. Esto ya que probablemente realicen cortes durante los cambios de vestuario.