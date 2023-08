Daniela Romo regresa a Querétaro

La cita es el 8 de septiembre. / Especial

Los efectos que causó la pandemia de covid fue un detonante que impulsó a la cantante Daniela Romo a plantearse regresar a los escenarios musicales. Si bien es cierto que el año pasado realizó una gira en compañía de otros artistas; este 2023 marca el regreso de la capitalina al mundo musical en solitario con una serie de conciertos. Ahora, toca el turno a Querétaro para el próximo 8 de septiembre, en el Teatro Metropolitano, en punto de las 8:30 de la noche.

Desde la primera producción musical con el disco Mentiras, Romo celebra 40 años de trayectoria. “Me hace muy feliz que los padres y hasta los abuelos, les han puesto a las nuevas generaciones esta música. Seguir teniendo esa comunicación y ese abrazo que se da al corazón. Me alegra que todos estos temas me han llevado por muchos caminos”, mencionó en entrevista.

Daniela Romo cantará con sus seguidores en Querétaro

Sobre el concierto que ofrecerá en tierras queretanas, la cantante de Yo no te pido la luna confesó que para el día del concierto; “Va a haber música, luces, motivos para bailar, reír y el momento para agradecerles a la gente que siempre me han abierto la puerta de su corazón; que me han dejado estar a través de mi trabajo en sus casas, en su familia, en sus autos, en muchas partes”.

Las canciones que interpretará serán una recopilación de éxitos como Celos, De mí enamórate, Todo, todo, todo, Que vengan los bomberos, entre otras. Así como algunos temas que no sonaron mucho en la radio, pero que forman parte de la discografía de la artista y que vivirán nuevos arreglos.

Los boletos ya se pueden encontrar en el sitio web de eticket. Los precios van desde los 750 pesos, hasta los 2 mil 545 pesos.

Con información de Carlos Curiel