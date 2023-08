Muere Bob Barker, expresentador de ‘Price is Right’

Este sábado por la noche se dio a conocer el fallecimiento del expresentador del popular programa de televisión estadounidense, ‘Price Is Right’, Bob Barker, quien con su sentido del humor se ganó el cariño de los televidentes.

Bob Barker murió este 26 de agosto a los 99 años de edad, según confirmó su representante, Roger Neal, sin embargo, no dio más información al respecto, por lo que se desconocen las causas del deceso.

Querido por su peculiar forma de dirigir el programa, Barker duró más de nueve años en la televisión en el programa donde los participantes hacen ofertas por artículos para adivinar el precio.

Pese en el éxito que consiguió gracias al programa, Bob Barker también fue conocido por su pasión a defender los derechos de los animales, por lo que destinó generosas aportaciones económicas a programas contra la crueldad animal.

We lost a beloved member of the CBS family today with the passing of Bob Barker. During his 35 years as host of THE PRICE IS RIGHT, Bob made countless people’s dreams come true and everyone feel like a winner when they were called to ‘come on down.’ In addition to his legendary… pic.twitter.com/ql3ZLDAh2J

— CBS (@CBS) August 26, 2023