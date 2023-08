Estafadores siguen aprovechándose de fans de Taylor Swift

Estafadores siguen aprovechándose de fans que desean ver a sus artistas favoritos. La desesperación por parte de estos para obtener boletos en este caso, para los concierto de Taylor Swift la han usado los delincuentes para robarles. Uno de estos casos le ocurrió a Andrea, una joven de 26 años, que con ganas de asistir al evento la llevó a caer en estos engaños.

Andrea relata que vio en X -antes Twitter- que varios perfiles ofrecían boletos para asistir al evento protagonizado por Taylor Swift, y fue que, por medio de un mensaje dentro de la red social contactó a una mujer que publicó vendía un boleto que supuestamente le sobraba para la sección general B del Foro Sol.

Estafadores roban a fans

“Le mandé mensaje preguntando si todavía tenía el boleto que vi en su publicación, me respondió que si pero que tenía que ir a imprimirlo. Al principio me hizo dudar su respuesta, pero eran más mis ganas de ver a Taylor que otra cosa, por lo que decidí aceptar y preguntar el costo. “Me dijo que tenía que dar un adelanto de 600 pesos, y en seguida le mande la captura de la transferencia que le había hecho”, comentó la joven.

Cabe mencionar que la boletera encargada, Ticketmaster, del evento tiene dos maneras de obtener las entradas:

– Will Call: es un servicio en el que el comprador puede recoger sus entradas directamente en Centros Ticketmaster autorizados, donde las imprimen.

– TicketFast: Ticketmaster enviará a la dirección de correo electrónico registrada por el comprador una liga de internet, donde tendrá entre 48 y 72 horas para descargar sus entradas, después de su compra.

Se hacen pasar por Ticketmaster

En el caso de Andrea, la estafadora le hizo creer que irían a un Centro Ticketmaster por el boleto ofrecido: “Ella me dijo que nos viéramos al día siguiente en el Liverpool de Parque Delta porque ahí íbamos a imprimir el boleto, hasta me dio su teléfono para que no dudara de ella”.

Después de haber concretado la cita, la fan de Taylor Swift mencionó que estuvo intercambiando mensajes con la mujer y que ella le respondía, por lo que aumentó más la confianza hacia ella; pero después de unas horas dejó de responder y la joven se percató que ya la había bloqueado.

Ante esta situación, Andrea comenta que se quedó pasmada al no saber qué hacer ya que no iba a recuperar su dinero ni iba a ver su ídolo.

Le dan ganas de llorar por coraje

“La verdad no supe cómo reaccionar, vi que ya no le llegaban los mensajes y que estaba bloqueada, me dieron muchas ganas de llorar por el coraje”, mencionó la fan.

La “swiftie” finalizó su relato pidiendo a la gente que “a pesar de lo desesperados que estén por ir a cualquier concierto o evento, no vayan con personas que se anuncien por medio de redes sociales, porque no se sabe si son confiables y les puede pasar lo mismo que a mí”.

Este no es el único caso, en redes sociales circulan diversos vídeos de estafas a grupos completos de personas.

Usuarios de redes sociales acusan que la empresa Mexitours estafó a unas 200 personas provenientes de Guatemala prometiéndoles entradas, alojamiento y traslados para los conciertos de Taylor Swift en la Ciudad de México. Cada persona habría pagado hasta 3 mil 200 dólares. pic.twitter.com/nXiKD9yXD1 — Adela Micha (@Adela_Micha) August 26, 2023

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México llaman a denunciar páginas o cuentas de redes sociales desde donde se cometan fraudes con reventa de boletos.

Las denuncias se pueden hacer en la Policía Cibernética a sus teléfonos: 5242 5100 ext. 5086 o enviar un correo electrónico a: [email protected] Así mismo las denuncias de reventa de boletos en la vía pública se pueden realizar ante la Fiscalía General de Justicia capitalina o a través del número de emergencia 911.

En redes sociales han compartido momentos de la cantante durante sus conciertos