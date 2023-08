Taylor Swift: ¿Cuánto gana por cada concierto?

Taylor Swift está en el epicentro de la atención mundial con su gira “The Eras Tour”. Y los números que la rodean no dejan de sorprender. Según revela la prestigiosa revista Pollstar, esta gira no solo está destinada a marcar un hito en la industria musical. Sino que también podría convertirse en uno de los espectáculos en vivo más lucrativos de todos los tiempos.

La magnitud de los ingresos proyectados es impresionante. La gira “The Eras Tour” de Taylor Swift está en camino de superar la asombrosa marca de los mil millones de dólares en recaudación, una cifra que pocos artistas logran alcanzar.

Taylor cobraría más de 10 mdd

Además, cada actuación de la artista de 33 años está valorada en aproximadamente 13 millones de dólares. Aunque esta cifra podría dar la impresión de que Swift acumula estas ganancias en su cuenta personal, en realidad. Gran parte de estas sumas se destinan a garantizar un espectáculo memorable para sus fanáticos. Ya que los costos de producción son significativos.

La magnitud de la gira es asombrosa, con 144 conciertos programados en diferentes partes del mundo. Especulaciones sugieren que Taylor Swift cobra alrededor de un millón de dólares por concierto privado, demostrando su presencia imponente en el mundo del entretenimiento.

La economía local se verá beneficiada con su llegada a México

La gira de Taylor Swift también tiene un impacto económico palpable en los lugares que visita. Durante su estadía en México, se espera que el fenómeno “Taylor” genere una derrama económica sustancial en el país. Según estimaciones de la Canaco (Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México). Los cuatro días de conciertos de la cantante serán responsables de inyectar más de 1.012 millones de pesos a la economía local, lo que equivale a más de 56 millones de dólares.

El emblemático Foro Sol será el epicentro de esta lluvia económica, con ingresos estimados de 981 millones de pesos, alrededor de 54 millones de dólares. Además, otros sectores también se beneficiarán. Los comercios podrían recaudar alrededor de 12 mil 600 millones de pesos (700 mil dólares). Servicios unos 8 millones de pesos (más de 400.000 dólares), y el sector de hospedaje estimaría ingresos de 5,5 millones de pesos. Es decir, unos 305.000 dólares.

Buena asistencia

La asistencia también es notable, con una previsión de 180.000 fanáticos que acudirán a los cuatro conciertos programados. México es uno de los tres países latinoamericanos en los que Taylor hará parada durante su gira. Lo que augura la llegada de aficionados no solo de diferentes estados de la República Mexicana. Sino también de otros rincones del mundo.

La gira “The Eras Tour” de Taylor Swift no solo está estableciendo récords financieros y batiendo marcas en la industria musical. Que también está generando un impacto económico considerable en los lugares que visita. La magnitud de su presencia y el fervor de sus seguidores están creando una ola de expectación y entusiasmo en México y más allá.