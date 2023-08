Lanzan álbum de Vicente Fernández con temas que grabó antes de morir

Vicente Fernández partió de este mundo en diciembre del 2021. Sin duda, fue una gran pérdida para la música mexicana y para el mundo en general. Pese a que el cantante se retiró de los escenarios varios años antes de morir, dejó grabados 200 temas. Algunas de las piezas están contenidas en un álbum póstumo que salió a la luz hace poco.

Días antes, la familia del artista anunció Vicente Fernández Le Canta A Los Grandes Compositores de México. El material discográfico contiene canciones inéditas con la voz del padre de Alejandro Fernández.

A través de un video en la cuenta de Instagram de “Chente”, se ve al tapatío ofreciendo un mensaje a sus fans. Para después, anunciar el álbum.

“El día que me retiré del Estadio Azteca, les dije que me retiraría de los escenarios. Pero seguiré grabando mis videos y cantando en mi compañía para que ustedes no me dejaran de querer y no me olvidaran”.