Lana del Rey pasea por CDMX y fans ‘enloquecen’

La emoción por la visita de la cantante estadounidense Lana del Rey a la Ciudad de México no ha hecho más que crecer. Ello, ante las dos presentaciones que tendrá en el Foro sol este 15 y 16 de agosto.

Sin embargo, algunos fans pudieron verla recorriendo las calles de la colonia Roma, en el mercado de La Ciudadela y hasta lograron tomarse fotos con ella.

La artista llegó a la capital del país a inicios de la semana e inmediatamente, publicó una fotografía de su llegada al hotel. Más adelante, salió a caminar por la colonia Roma y el mercado de La Ciudadela en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí, varios seguidores la reconocieron y le pidieron tomarse una foto con ellos.

Las imágenes de la neoyorquina sonriente y posando a lado de sus fanáticos se volvieron virales en redes sociales. Asimismo, aumentó la expectativa por verla arriba del escenario.

Asimismo, las fotografías mostraron a Lana del Rey con una actitud presumiblemente accesible y amena.

“Mi sueño. Lana me dijo que estaba bonito y me pidió la foto, como la amo”, escribió una usuaria en Twitter.

Por otra parte, la intérprete de Say Yes To Heaven se prepara para sus dos conciertos en el Foro Sol.