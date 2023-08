Mark Zuckerberg cancela pelea con Elon Musk; ‘no habla en serio’

El evento tendría fines benéficos. / Especial

A pesar de la expectativa que generó la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, esta no se llevará a cabo. Al menos, no a la brevedad, ya que el dueño de Facebook apuntó que el creador de Tesla no ha tomado el reto con seriedad.

Ambos habían hablado del enfrentamiento por varias semanas, el cual tendría reglas de artes marciales mixtas. A medida que los preparativos avanzaban, parecía que uno de los involucrados estaba más enfocado en el entretenimiento que otro.

Mientras que el propietario de X, antes Twitter, exponía que el duelo sería benéfico y se transmitirá en dicha plataforma, el director ejecutivo de Meta mencionó una fecha tentativa; el 26 de agosto, toda vez que esperaba la respuesta de su contrincante.

Sin embargo, la falta de confirmación ha causado que Mark Zuckerberg diera por concluida la intención inmediata de combatir. Lo anterior lo informó en su cuenta de Threads, donde explicó las causas que ha dado Musk para evitar concretar el enfrentamiento en el octágono. Pese a que Dana White, presidente de UFC Mark Zuckerberg, ha ofrecido su apoyo.

“Creo que todos podemos estar de acuerdo que Elon no habla en serio y es hora de seguir adelante. Le ofrecí una fecha real. Dana White se ofreció a hacer de esta una competencia legítima con fines benéficos. Elon no confirma una fecha, luego dice que necesita cirugía y ahora pide hacer una ronda de práctica en mi patio trasero”, escribió Zuckerberg.

No obstante, el dueño de Facebook dejó abierta la posibilidad de retomar el compromiso más adelante.

“Si Elon alguna vez se toma en serio una fecha real y un evento oficial, sabe cómo comunicarse contigo. De lo contrario, es hora de seguir adelante. Me voy a centrar en competir con gente que se toma el deporte en serio”, sentenció.

