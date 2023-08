Mesero exhibe a Pepe y Ángela Aguilar por no dejarle suficiente propina

Mesero se quejó de la familia Aguilar. Una vez más, la familia de Pepe Aguilar se vuelve el foco de atención de las redes sociales pues un mesero los captó mientras terminaban de degustar sus alimentos en un restaurante en Texas.

El motivo por el que el empleado del local documentó la presencia de Pepe Aguilar y Aneliz Fernández y sus hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela, fue debido a que no le pareció la cantidad de dinero que dejaron como propina, al considerar que como figuras públicas deberían ser más generosos a la hora de pagar por la atención que reciben.

Mesero exhibe a Pepe y Ángela Aguilar

A través de un vídeo de Tiktok, el mesero de un restaurante compartió su disgusto luego de atender a la familia de Pepe Aguilar y solo recibir 20 dólares de propina, equivalentes alrededor de 340 pesos mexicanos, pues le pareció que no era proporcional al consumo que la familia había hecho.

El trabajador decidió exhibir a la familia a la que se acercó a grabar, sin embargo, no se preocupó por guardar las apariencias y aproximó su celular a la mesa directamente, acción que no le pareció a Aneliz, la esposa de Pepe, que al percatarse de las intenciones del mesero no ocultó su cara de disgusto, mientras que los otros integrantes de la familia, pusieron cara de desconcierto como Ángela Aguilar, que estaba en medio de una conversación en el chat de su celular y volteó su teléfono para que no fuera captado.

En redes se dividen opiniones

Las opiniones de internautas no se hicieron esperar y, mientras la mayoría de comentarios expresan que el mesero exageró y que, en realidad, 20 dólares es una buena propina, hubo también quienes los catalogó como “tacaños”.

Sorpresivamente, Leonardo Aguilar reaccionó y comentó este vídeo que rescató por Chamonic, una influencer de espectáculos; la comunicadora consideraba que la exhibición que hizo el mesero fue excesiva, pues atentaba a la privacidad de la familia que, como cualquier otro a persona que no se dedica al medio, merece respeto.

El músico de 23 años reveló que el empleado del local había tenido un comportamiento que incomodó a toda la familia:

“Desde que se acercó, se sentía una vibra horrible, sabía que iba a sacar una tontería. Nosotros dejamos de ley 20% de la propina mínimo. La comida no fue de $100, fue de más”, explicó. Sin embargo el cantante borró su comentario.