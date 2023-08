Muere Robert Alexander, conductor del programa ‘Gringo en México’

Este sábado cinco de agosto se informó el deceso del conductor, Robert Alexander Kalish, esposo de la periodista mexicana, Verónica Gallardo, y presentador del programa de televisión ‘Gringo en México’.

A los 74 años de edad, el conocido conductor de televisión perdió la vida a causa de supuestos dolores abdominales, que lo llevaron a ser hospitalizado para después fallecer en el nosocomio.

De acuerdo con su esposa, Verónica Gallardo, Robert Alexander se encontraba muy delicado de salud en sus últimos días, sin embargo, dijo, éste no le había comentado nada al respecto, pues Alexander no podía ir al baño, recordó.

“Hace 3 días no podía evacuar, y le di un laxante, pero no funcionó. Le marqué a su doctor y me mandó que le diera medicamentos. Le dio una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer que estaba haciendo sangre”, dijo.