Luis Miguel: Nuevo aspecto crea rumores en redes (Vídeos)

Luis Miguel tiene fascinados a sus fans con su reaparición en los escenarios con su voz intacta, sus característicos pasos de baile y su nuevo aspecto han dado mucho de qué hablar en las redes. Sobre todo su delgadez que ha dividido opiniones entre los que piensan que “ese no es Luis Miguel”. Y los que aseguran y dicen que “sí es pero con cirugías”; lo cierto es que el cantante ya no es el joven de 20 años de ayer. Hoy tiene 53 años y para muchos simplemente ¡se ve espectacular!.

En la última gira del llamado “Sol de México”, el aspecto del cantante es foco de críticas por sus kilos de más que también generaron memes. Aunados a los problemas con su voz que lo llevó a tener varios conciertos fallidos. Y dejó a sus fans con un mal sabor de boca; sin embargo, su regreso en Argentina no ha dejado decepcionado a nadie. La vitalidad con la que se presentó en el escenario fascinó a sus más fieles seguidoras.

¿Sí es Luis Miguel?, memes cuestionan al cantante Luis Miguel bajó varios kilos y luce evidentemente más delgado de como se le vio en 2019 sobre los escenarios. Aunque el cantante suele ser muy discreto y se esconde de los paparazzi. Desde que hace unos meses fue captado con su novia Paloma Cuevas en las calles de España, impactó su nueva imagen rejuvenecida: más delgado y estrenando cabellera.

Pero los memes no perdonan, así que usuarios cuestionan si en verdad se trata del verdadero Luis Miguel o de un reptiliano disfrazado de Luis Miguel. Por ello, algunos se han aventurado a decir que parece Alexis Ayala o que simplemente sigue siendo el falso Luis Miguel que hace años se dijo apareció para sustituir al verdadero. Que de acuerdo a una leyenda urbana habría muerto.

“No es. FRAUDE TOTAL Y DESCARADO. Existen dobles de físico y voz e ingenieros de sonido que logran ENGAÑAR al público. Además de tomas de cámaras muy ágiles que ayudan a confundir. este tipo es muy delgado. Y Luis Miguel no tiene pelo lacio, ni estilo de pelo de lado, ni oídos grandes”. Aunque otros piden calma y sólo enfocarse en lo realmente importante: la voz: “Y si está muy gordo también se le critica, digo, a su edad cambia, los excesos, cirugías. Pero la calidad intacta eso es innegable, demasiado conspiracionista pensar que es un doble, la voz en una presentación en vivo nunca miente”.

Acá algunos comentarios que se han dado en redes sociales a favor y en contra sobre la apariencia del cantante:

Para mi no es Luis Miguel… pic.twitter.com/1yrxLZjDBD

Me da risa quienes piensan que este no es Luis Miguel e inventan leyendas urbanas. Solo #LuisMiguel puede alcanzar estas notas y dar el show que viene dando desde hace décadas. Disfruten del concierto. #Dame #music #LuisMiguelTour2023 #metales || pic.twitter.com/Vf09QThtxz

Me da rabia que las personas no crean que es Luis Miguel, obvio es, esa voz no la tiene nadie en el mundo y a pesar de que se ve envejecido, sigue siendo increíble, maduren.

Te amo #LuisMiguel ❤️‍

Créditos al que hizo ese video increíble pic.twitter.com/f6eP6DCk9X

— Maria José (@mariajoserg2100) August 5, 2023