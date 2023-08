Muere Mark Margolis, actor de ‘Scarface’ y ‘Breaking Bad’

Esta mañana trascendió la noticia del lamentable deceso del actor Mark Margolis, conocido por interpretar numerosos personajes, siendo más recordados su papel en la serie, ‘Breaking Bad’, cómo “Héctor Salamanca”.

De acuerdo con medios de Hollywood, fue su hijo, Morgan Margolis, quien confirmó la noticia, dando a conocer que su padre, de 83 años, perdió la vida este jueves tres de agosto en el Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Te podría interesar: Adrián Uribe se quedaría sin casa y dinero por millonaria deuda

A través del mismo, el primogénito de Mark Margolis informó que su muerte se debió a una enfermedad que padecía desde hace tiempo, sin dar más detalle acerca de ello.

Mark Margolis tuvo papeles en algunas de las producciones más populares del cine y la televisión, como lo fue en la película de ‘Scarface’, donde junto a Al Pacino, interpretó a Alberto.

Además, caracterizó a Héctor Salamanca, quien fue uno de los antagonistas importantes para el desarrollo de la serie ‘Breaking Bad’, y siendo éste uno de los papales por el que será más recordado por los fanáticos.

We join millions of fans in mourning the passing of the immensely talented Mark Margolis, who – with his eyes, a bell, and very few words – turned Hector Salamanca into one of the most unforgettable characters in the history of television. He will be missed. pic.twitter.com/XJ1yagO8Z3

— Better Call Saul (@BetterCallSaul) August 4, 2023