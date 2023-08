Eduin Caz anuncia retiro, ¿es el fin de Grupo Firme?

Tal parece que Eduin Caz se cansó del éxito y la fama, ya que aseguró en una publicación en redes sociales lo que sería su retiro de Grupo Firme. El anuncio causó polémica entre los seguidores de la banda.

En Instagram, el cantante compartió un mensaje que tomó por sorpresa a los fanáticos, al indicar que dirá adiós a los escenarios y a la agrupación para tener una vida estable y recuperar algunas cosas que sacrificó para cumplir el sueño de triunfar internacionalmente.

“Les he compartido en mis historias que ya merito me les voy, y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual se cumplió, pero me hizo perder toda la estabilidad emocional en mi vida”, explicó.