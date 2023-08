Ricardo O’Farrill admite que tuvo brotes psicóticos y depresión

Semanas después de una serie de polémicas declaraciones y acciones de Ricardo O’Farrill, que provocaron su ingreso a clínicas, el comediante reconoció que sufrió brotes psicóticos que lo orillaron a hacer cosas de las que se arrepiente, a la vez que lucha contra la depresión.

Por tal motivo, en un video que recientemente publicó en redes sociales, el famoso admitió que la persona que apareció en aquellos videos “no era él”, ya que en el momento lidiaba con problemas mentales que ofendieron a familiares y amigos.

Te podría interesar: Eugenio Derbez graba serie en Cadereyta, Querétaro

Luego de revelar los episodios que padeció y de luchar contra la depresión, el cómico se disculpó con algunos colegas como Sofía Niño de Rivera, Isabel Fernández, Karla Camacho, Alex Fernández, Diego Zanassi, Mau Nieto y Daniel Sosa, con quien habría discutido en la tornaboda.

En paralelo, Ricardo O’Farrill mencionó la importancia de reconocer los signos de problemas mentales, como los brotes psicóticos y depresivos, así como atenderlos con profesionales de la salud, ya que cuando se acentúan pueden ocasionar daños, algunos de ellos irreparables.

“Aprovecho para hablar del tema de la salud mental. De verdad, esto no lo vi venir. Fue tan gradual que no me di cuenta. Fue tan poquito a poquito que ni siquiera nos pudimos dar cuenta, hasta que hubo personas que me intentaron ayudar (…) Estaba yo tan mal que pensaba que me estaban haciendo una intervención porque pensaban que me metía cocaína. No pude escucharlos en su debido momento”, relató.