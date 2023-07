Muere el actor Paul Rubens, conocido como Pee-wee Herman

El actor estadounidense Paul Rubens, mejor conocido por el personaje de Pee-wee Herman, falleció a los 70 años a causa de un cáncer que padecía desde hace seis años.

El histrión que también participó en películas como Matilda y El extraño mundo de Jack, había preparado unas palabras en su cuenta de Instagram antes de su partida.

Te podría interesar: Mariana Echeverría pierde a su segundo bebé: ‘El plan volvió a salir mal’

“Por favor, acepten mis disculpas por no hacer público a lo que me estaba enfrentando en los últimos años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”, escribió.