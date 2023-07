¡Barbie Premio Nobel! Malala Yousafzai se deja cautivar por la ‘fiebre rosa’

A pesar de que Barbie llegó a los cines hace varios días, la adaptación cinematográfica de la muñeca sigue causando sensación y aún hay personas que hasta hace poco pudieron disfrutar de la película, tal es el caso de Malala Yousafzai, quien compartió una fotografía en torno a la “fiebre rosa”.

En su cuenta de Instagram, la activista subió una fotografía junto a su esposo Asser Malik. Ambos posaron dentro de una caja que hace alusión al empaque donde vienen las muñecas Barbie y que se ha colocado en diversos cines alrededor del mundo, para que las personas puedan fotografiarse como si fueran juguetes.

Al mismo tiempo, la pakistaní escribió una redacción en la que incluyó a Barbie y el ser una de las personas que ganó un Premio Nobel.

De igual forma, la activista expresó que le gustó la película dirigida por Greta Gerwig y el mensaje que transmite a las mujeres.

“Nos encantó la película, fue tan divertida y considerada. Espero que este título no duela tanto a todos los Kens”, manifestó.

En simultáneo, su esposo comentó la publicación y tomó con humor la forma en la que se refirió a él.

De igual forma, los internautas reaccionaron a la publicación, que hasta el momento acumula más de 340 mil me gusta y cientos de comentarios en donde elogian la labor que ha hecho Malala Yousafzai en favor de las mujeres.

This Barbie has a Nobel Prize 💖 He’s just Ken pic.twitter.com/Ljbqdfpgfd

— Malala Yousafzai (@Malala) July 30, 2023