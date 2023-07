¿Lana del Rey cancela concierto en México para presentarse en un Walmart?

Las redes sociales han explotado por la cantante, Lana del Rey, luego de que comenzara a circular que la estadounidense se presentará próximamente en el Walmart AMP en Arkansas, Estados Unidos.

Tras haber anunciado que pospondría sus conciertos programados en Guadalajara y Monterrey, Lana del Rey no ha pasado desapercibida en las redes sociales, pues se ha mantenido en el ojo público.

En días pasados, la artista fue tendencia luego de que circularan fotografías de ella en donde se le ve presuntamente trabajando en un restaurante como cajera, desconcertando a todos sus seguidores.

Sin embargo, fue este jueves que sus fanáticos se desconcertaron todavía más, luego de que un usuario compartiera la cartelera de la presentación de Lana del Rey en el Walmart AMP este ocho de agosto.

Rápidamente la molestia de algunos no se hizo esperar, pues alegaban que la cantante habría despreciado un recinto cómo el de Guadalajara, para presentarse en una sucursal del supermercado.

Lo cierto es que no se trata del famoso establecimiento sino de un foro de conciertos, el Walmart AMP es un recinto al aire libre en el que se han presentado diferentes artistas y se encuentra en la localidad de Rogers en Arkansas.

Además, su presentación en este foro será el próximo ocho de agosto, mientras que los conciertos que realizaría en Guadalajara y Monterrey serían el 18 y 15 del mismo mes.

