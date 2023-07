Paulino Monroy llega a Querétaro con su YESterdarm Tour 2023

Marittza Navarro

Con más de 20 años de trayectoria, el cantautor mexicano Paulino Monroy se presentará en Querétaro para ofrecer dos conciertos en los que promocionará su nuevo sencillo, lanzado en mayo pasado, titulado ‘Yes’.

Como parte del YESterdarm Tour 2023, se presentará el 29 de julio en Plaza Puerta La Victoria, en donde firmará autógrafos y tocará sus éxitos musicales en una presentación acústica.

Para el 4 de agosto, estará en el Club Latino, a las 20:30 horas, cuya venta de boletos será destinada, en un porcentaje, a ayudar a la Asociación queretana Corazones Mágicos, que está avocada a ayudar a menores víctimas de abuso sexual.

Su más reciente sencillo, forma parte de un disco que estará disponible (completo y en físico) cuando esté producido el siguiente álbum, como una estrategia de ‘marketing’; el nuevo álbum fue grabado en Europa y ‘Yes’ tiene un video musical que tuvo como locación la ciudad de Nueva York y fue prducido y dirigido por el propio artista.

“La distribución digital la encuentro amenazante para el tema de los recursos económicos; a partir de esto, decido no entregar mi disco en plataformas digitales hasta que no tenga el primer sencillo del siguiente disco, el cual podrán comprar físicamente”.

En una industria que, como ha pasado con diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ha cambiado en su manera de promoción, con el surgimiento de redes sociales y plataformas ‘streaming’, Paulino es fiel a lo orgánico y asegura que hoy vende más discos que antes, gracias a que ha optado por mantener un contacto directo y personalizado con su audiencia.

“Soy el rebelde de la comunicación, actualmente estoy vendiendo más discos que nunca, enviamos a domicilio, hago personalizadas, dedicados y es algo que me distingue del resto (…). (Tengo) una larga trayectoria y siempre ha tenido sus ‘asegunes’, hay tendencias (digitales), pero lo que prevalece es la esencia del artista y que la gente logre emocionarse, al final si ellos no están emocionados no tiene sentido que estés en donde tienes que estar o promoviendo qué; me focalizo más en emocionar a mi audiencia”.