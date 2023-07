Juana Barraza, ‘La Mataviejitas’: sus asesinatos serán narrados en Netflix

Juana Barraza Samperio, mejor conocida como “La Mataviejitas”, fue luchadora profesional y asesina en serie. A ella se le atribuyen 16 asesinatos de mujeres de la tercera edad y por los cuales pesa una condena de 759 años de prisión en el penal de Santa Martha Acatitla.

“Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande”. Afirmó Juana Dayanara Barraza Samperio, “La Mataviejitas”. Cuando se le preguntó por qué había matado a las adultas durante principios del 2000.

“La Mataviejitas” se hacía pasar por enfermera, asistente médica o promotora social, elegía a sus víctimas, todas mujeres de la tercera edad que vivieran solas.

¿Quién es Juana Barraza Samperio, ‘La Mataviejitas’?

Nació en el municipio de Epazoyucan de Hidalgo en 1957, en donde tuvo una vida en familia complicada. Se dedicó a la lucha libre en donde recibió violencia, así como por sus parejas sentimentales.

Vivió una infancia difícil ya que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su mamá que estaba enferma de alcoholismo, incluso la vendieron a un hombre cuando tenía 13 años a cambio de más alcohol.

Juana tuvo cuatro hijos, uno de ellos murió durante una pelea callejera. Después “La Mataviejitas” comenzó a vender palomitas durante las funciones de lucha libre, hasta que un hombre la invitó a participar como luchadora bajo el seudónimo de “La dama del silencio”.

Entonces la describían como una mujer sumisa y amable, así se ganó la confianza de la gente, sobre todo para las mujeres de la tercera edad a quienes les ofrecía su ayuda a cambio de dinero, aunque en realidad aprovechó esa cercanía para asesinarlas.

Caso ‘La Mataviejitas’: investigan sus asesinatos

Las investigaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) encabezada por Bernardo Batiz, le atribuyeron su primer asesinato en los años 90. Durante las investigaciones, agentes de la Policía Judicial presentaron a dos “mataviejitas”, el primero en julio de 2004 identificado como Alejandro Ovando y luego, en septiembre de ese mismos años a Jorge Mario Tablas a quien buscaban desde 1998.

Si embargo, todos eso avances se cayeron cuando el 10 de febrero de 2005 se halló el cuerpo de otra víctima. De febrero a septiembre de ese año la “Mataviejitas” realizó 13 asesinatos.

El 25 de agosto de 2005, el procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, presentó dos retratos hablados de presuntos autores de homicidios contra ancianas.

Y el 10 de octubre de 2005 el procurador describe el perfil del asesino serial, a quien califica como poseedor “de una mente brillante, muy hábil y precavido”.

Para el 16 de enero de 2006 la PGJDF da a conocer que la estela de violencia de Juana Barraza había tocado 27 colonias en nueve delegaciones.

Finalmente, el 25 de enero de 2006 el entonces secretario de seguridad pública, Joel Ortega, confirma que Juana Barraza es el nombre de la homicida serial de personas de la tercera edad en el Distrito Federal. Su captura se realizó minutos después de que cometió el último de sus crímenes.

Recibió su condena hasta 2008. La PGJ la acusó de 40 homicidios pero el veredicto fue por 16. Juana Barraza Samperio, ”La Mataviejitas” recibió una sentencia de 759 años de prisión, que se traduce en una cadena perpetua.

”No merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice”, Juana Barraza.

Cuál es el estado de salud actual de ‘La Mataviejitas’

Juana Barraza Samperio, alias “La Mataviejitas”, arribó al Hospital General Xoco; aunque no se vio algún despliegue operativo por parte de la policial.

La mujer de 65 años salió de quirófano en donde tuvo que ser intervenida por una caída. Además, se realizó el cambio de custodias que están resguardando el lugar donde se encuentra internada. Esto constató este diario durante un recorrido, pues un grupo de 5 uniformados ingresó para realizar la custodia al interior.

Pasarán algunos días para que pueda ser trasladada de nueva cuenta al penal de Santa Martha Acatitla, refirieron.

¿Cuándo y donde ver ‘La Dama del Silencio’, documental sobre ‘La Mataviejitas’?

La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas, un documental que ha causado gran expectativa y conmoción, se estrenará el próximo 27 de julio, y llegará exclusivamente a la plataforma de streaming Netflix.

El documental será narrado a través de las principales cabezas que llevaron el caso y de los familiares de las víctimas de Juana Barraza, conocida como “La Dama del Silencio” o “La Mataviejitas”.