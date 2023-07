Joven denuncia ‘bullying’ tras hacerse viral en estreno de ‘Barbie’

El estreno de Barbie ha incitado a los espectadores a vestir de rosa para ver la película. / Excélsior

El estreno de la nueva película de Barbie motivó a que las personas acudieran a las salas de cine utilizando prendas de color rosa, en alusión a la cinta.

Fue así que en redes sociales, los asistentes de los cines se hicieron virales por la originalidad de sus atuendos o por el contrario, hubo quien sufrió bullying.

Ernesto Romanova, un joven de Matamoros, Tamaulipas, quien decidió ir a ver el largometraje con sus amigos, fue fotografiado por un medio local y la publicación de las imágenes, lo convirtió en objeto de burlas.

Por lo tanto, a través de un video pidió respeto a su integridad mencionando que ello afecta su salud mental y lo lastima.

“Soy Ernesto. El día de hoy fui a ver la película de Barbie. Así como me estás viendo, me fui vestido, no tengo nada anormal, los que me conocen saben que así me visto diario. Posiblemente sí fui con el ‘mame’ a ver el estreno de Barbie, pero una página hizo unas publicaciones que provocaron que mucha gente me dijera de cosas que me lastimaron”, relató.

En simultáneo, externó que no esperaba ser fotografiado y no le parecía justo.

“Lo que más me lastima es que una página así de seria, de noticias, me tomó fotos de atrás con afán de hacer burla, sin mi consentimiento dentro de un negocio al cual voy a disfrutar para pasar el rato y no me parece justo que llegue un sujeto y me tome fotos”, continuó.

Ernesto también dijo que el fotógrafo lo captó desde varios ángulos, sabiendo que podría hacerle daño.

“¿Pero por qué tomarme fotos de frente y luego regresarse a tomar fotos de mi parte trasera? ¿Con qué afán tomas esta foto sabiendo que puede causarme daño? No era mi plan ser la burla de mucha gente que no me conoce. Siempre voy como tres veces por semana, los empleados no me dejarán mentir y que se vuelva una pesadilla para mí un lugar en donde viví algo tan incómodo”, reveló el joven.

Igualmente, el joven abandonó el lugar y no terminó de ver la cinta porque no paraban de llegarle notificaciones de sus allegados, advirtiéndole que se volvió viral.

“Ni siquiera había salido de ver la película y ya tenía mensajes de mi familia, conocidos y gente que desconozco avisándome que estoy volviéndome un meme en redes sociales. Me siento triste y vulnerable, no me afecta tanto, tengo la fortaleza de salir, pero esta noche no duermo tranquilo. Gracias a Dios, no estoy solo, estoy con mis amigas”, aseguró.

“ME SIENTO TRISTE Y VULNERABLE Y ESTA NOCHE NO DUERMO TRANQUILO”: ERNESTO Un video que se volvió viral muestra a un hombre de nombre Ernesto quien rompió en llanto luego de que se volviera un meme tras ser fotografiado en un cine esperando ver la película de #Barbie con su… pic.twitter.com/RoZ3MKL62o — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) July 21, 2023

