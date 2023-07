Jamie Foxx reaparece en redes sociales tras crisis de salud

Jamie Foxx reapareció en redes sociales con un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.

Ello ocurrió luego de haber estado inactivo en redes sociales por varios meses, al haber enfrentado una crisis de salud que lo hospitalizó de emergencia en el mes de abril.

Te podría interesar: Johnny Depp es hallado inconsciente en un hotel de Budapest

La noticia sobre el ingreso al hospital del histrión causó preocupación entre los fanáticos del intérprete de “Electro” en Spiderman: Sin Camino a Casa y la comunidad del gremio, especialmente porque sucedió mientras estaba en medio de una producción para Netflix.

No obstante, tras haber cumplido un periodo de recuperación, el actor finalmente pudo reaparecer en internet y tranquilizar al público al verlo en línea.

El 12 de abril, la hija del artista, Corinne Foxx, informó que su padre sufrió “una complicación médica”.

Sin ofrecer más información al respecto, añadió que, gracias a una oportuna intervención médica y cuidados, su padre estaba en vías de recuperación.

Más adelante, en el mes de mayo cuando Corinne expuso que su padre había salido del hospital durante algunas semanas y que se estaba recuperando, al tiempo que indicó que estaba jugando al pickleball.

A pesar de que la noticia conmocionó a los seguidores de Foxx, la familia se mostró hermética con los pormenores de la complicación que tuvo el ganador del Oscar.

El histrión se ha pronunciado públicamente por primera vez desde que entró al hospital en abril por una condición médica que aún permanece en secreto.

Por lo tanto, el actor subió una actualización en video en Instagram para sus fanáticos este viernes por la noche.

“Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así, hombre”, dijo. “Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría”, relató.