Lewis Hamilton prohíbe el acceso a Shakira a una de sus carreras

La cantante colombiana, Shakira, y el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, han estado teniendo complicaciones, pues tal parece que lo que inició como una sorpresa para el mundo, terminó por ser solo especulaciones falsas.

Luego de que a ambas estrellas se les vinculara por una supuesta relación, salió a la luz la verdad, pues, según lo que medios especializados han informado, el piloto de carreras no sabía que estaba en una relación.

Shakira había asistido al Gran Premio de Miami como invitada de Mercedes y también al GP de España en Barcelona, sin embargo, no pudo acceder motorhome de equipo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña.

De acuerdo con lo informado con distintos medios de espectáculos, el piloto británico está muy contento con los rumores que se han creado sobre su presunta relación amorosa con la colombiana, por lo que ordenó a su equipo no permitir que la cantante accediera a la casa rodante.

Esto, ya que no quiere que se le continúe relacionando con la ex esposa de Gerard Piqué, pues su propósito es evitar que todos estos rumores a su alrededor se conviertan en una distracción en su carrera.

A la par, Hamilton no está para nada contento con la actitud de la intérprete de “Waka waka”, pues ella se ha empeñado en hacerle creer al público que existe una relación entre ambos, pese a ser mentira.

