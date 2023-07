Programación musical del Hay Festival Querétaro 2023 / Foto: Especial

En esta edición de Hay Festival Querétaro, la programación musical es una de las más esperadas por el público ya que siempre presenta grandes nombres de personalidades internacionales que además de su talento sobre el escenario, destacan por su cosmovisión de la vida y la actualidad en el mundo.

Cartelera del Hay Festival Querétaro

Para el viernes 8 de septiembre las 8 de la noche en el Museo de la Ciudad se presentará en concierto la agrupación Raja Kirik, un dúo indonesio de música electrónica conformado por el DJ/productor y artista digital Yennu Ariendra y el compositor de música experimental y constructor de instrumentos J. Mo’ong Sanoso Pribadi, quienes presentan su segundo álbum titulado Rampokan, inspirado en las tradiciones culturales de la isla de Java y construido con sonidos psicodélicos de sintetizadores fusionado con instrumentos personalizados.

La participación de uno de las incomparables personalidades del punk mundial se presentará el sábado 9 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad, el gran Paul Simonon, bajista y miembro fundador de la icónica banda británica de punk The Clash, estará conversando sobre su trayectoria, colaboraciones y proyectos actuales con Chris Salewicz, otra gran figura de las biografías musicales que ha plasmado a íconos de la música mundial como Jimmy Page y Bob Marley, entre otros. Entre otros proyectos de Simonon también destacan bandas como The Good, The Bad & The Queen, Havana 3am, Gorillaz y más recientemente Galen&Paul.

Más tarde esa misma noche en la Plaza Fundadores, la música continuará con el concierto de Ruiseñora de la gran Andrea Echeverri, vocalista de la banda Aterciopelados, y sin lugar a dudas una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock en español. La cantante polifacética y multi instrumentalista celebra más de 30 años de trayectoria en los escenarios y ha sido ganadora de múltiples premios como Latin Grammy y MTV Latinoamérica. Además de su amplia trayectoria con Aterciopelados con Héctor Buitrago, Echeverri ha sacado tres álbumes en solitario y nueve con su banda.

El domingo 10 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro de la Ciudad, la misma Andrea Echeverri se presentará para una conversación con la periodista mexicana Mariana H, para hablar no sólo de su carrera musical, sino de su postura feminista y la influencia que ha tenido en su producción artística, además de su etapa como activista y ceramista. A las 7 de la noche en la Cineteca Rosalío Solano y para todos los fanáticos de la legendaria banda británica Led Zeppelin, el biógrafo Chris Salewicz compartirá con el público una conversación sobre el gran Jimmy Page, a quien retrata en su biografía homónima publicada en español en 2019.

Más tarde esa noche y para el cierre de actividades generales del Hay Festival Querétaro en su octava edición, se presentará uno de los eventos más esperados por el público, el primer concierto en México de Galen&Paul, el proyecto de Paul Simonon con la compositora, cantante y multi instrumentalista Galen Ayers, que juntos presentarán su álbum Can we do tomorrow another day? El

Concierto se realizará a las 9 de la noche en el Teatro de la Ciudad.

Consulta la cartelera completa en www.hayfestival.org/queretaro y se parte de esta fiesta de las ideas. Estos eventos pertenecen a la programación general con un costo de $20 pesos excepto el concierto de Raja Kirik, que se compra directamente en el Museo de la Ciudad de Querétaro con un costo de $100 pesos en preventa y $150 el día del evento; mientras que Ruiseñora, de Andrea Echeverri será de forma gratuita.