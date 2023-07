Joven asegura que tatuajes son solo para ‘güeras’; ‘se ven muy chacalonas’

El video de una joven que afirma que los tatuajes son solo para “güeras” circula en redes sociales y ha provocado miles de críticas, en torno a la opinión de la chica.

Un creador de contenido publicó el material y de inmediato, acumuló miles de reacciones ante la entrevista a una joven “blanca” que arremetió contra las personas morenas que se tatúan, ya que aseguró que “no se ven bien”.

“Si no eres “güera”, no te hagas tatuajes (…). O sea, en mí los tatuajes, como soy blanca, se ven bien. Los colores resaltan más. En una piel clara, y los tatuadores no me dejarán mentir, les gusta más porque se ven más chidos los tatuajes”, contó la joven.