‘Cheems’, el perrito de los memes, padece cáncer

La mascota tiene 12 años de edad. / Instagram (@balltze)

La mascota que se volvió viral en internet al protagonizar un sinnúmero de memes, Cheems tiene cáncer. La noticia fue dada a conocer por los dueños del can en su cuenta de Instagram para informar a los fans el tratamiento que deberá de seguir para combatir la enfermedad.

Con una fotografía de Balltze, nombre real de la perrita, donde parece estar sonriendo, sus dueños revelaron que después de unos estudios fue diagnosticada con cáncer, localizado en los pulmones.

Según la publicación, Cheems fue al veterinario el miércoles de la semana pasada para realizarle una revisión, ya que tiempo atrás le detectaron unos tumores.

“La nueva doctora de rayos X sospechaba que el tumor se había expandido, pero debido a que el tumor crece entre la pleura y los pulmones, explicó que es muy difícil dibujar tejido para la prueba del tubo, pero a partir de los síntomas e imágenes pensó que es muy probable que fuera cáncer”, describieron los propietarios del can.

En el mensaje, los dueños de la perrita detallaron que dentro de unos días la revisarán de nuevo y añadieron que fue sometida a una cirugía hace un tiempo, de la cual se recuperó favorablemente.

“Estaba luchando para darte la noticia, ya que no he sido capaz de aceptarla yo mismo. Estas fotos fueron tomadas el cuarto día después de su operación, estaba muy contento de ir al parque a jugar. La última foto es el antes y después de los rayos X, después de que el líquido fuera extraído de sus pulmones. El próximo control veterinario de seguimiento será la semana que viene”.

Por último, los dueños Cheems prometieron a sus seguidores que harán cuanto sea posible por cuidar a la mascota, la cual es amada por muchas personas alrededor del mundo.

“Ten la seguridad de que haremos todo lo posible para cuidar bien de él”, concluyeron.

En mayo, dieron a conocer que el can estaba delicado de salud, puesto que le habían detectado tres tumores, pero hasta ese momento no perjudicaban su respiración y al parecer no era cáncer.

Sin embargo, el diagnóstico cambió y los fans de Cheems desean que se recupere.

Con información de Excélsior