Experiencia sensorial en el concierto de Ely Guerra en Querétaro

Luego de una gira por Estados Unidos y distintas partes de México, la cantautora y productora musical, Ely Guerra, anuncia su próximo show acústico en la Cúspide, situado en el tercer piso del Teatro Metropolitano, que se llevará a cabo el sábado 19 de agosto en Querétaro, en el que celebrará 30 años de exitosa trayectoria.

En un ambiente más íntimo, el concierto se vivirá como una experiencia sensorial, empezando por la recepción a las 8 de la noche, la cena de 5 tiempos a las 9, para después dar paso al repertorio de la cantante de rock alternativo, a las 10 y media, con lo mejor de su carrera.

En la rueda de prensa ante los medios, la regiomontana definió sus canciones como “muy honestas”.

“Las canto desde una realidad que no me hace sentir avergonzada. Tengo 51 años, escribí muchas de mis canciones desde los 12 y la vida cambia. A mí no me ocurre ese pudor, porque es tan sincero que lo puedo entender y proyectar desde mi edad actual”, contó.