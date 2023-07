Niño etíope quiere ser mexicano porque ‘ama las quesadillas’

El video rebasa los 8 millones de reproducciones. / TikTok

Un video fue compartido en TikTok, en el que el niño hizo un berrinche mientras su madre le explicaba que no es mexicano

En redes sociales, un video se hizo viral en donde un niño de cuatro años está muy molesto porque no es mexicano, sino originario de Etiopía.

El metraje se divulgó en TikTok por la madre del pequeño, quien grabó al menor haciendo una rabieta mientras ella le explica que no es mexicano, porque sus padres no lo son y él no nació en México.

Al mismo tiempo, resaltó que el infante quiere tener la nacionalidad porque le gustan mucho las quesadillas.

“Eres etíope, eres africano, eres negro”, dice la mamá a su hijo. “Yo quiero ser mexicano”, le responde el chico.

Después ella le pregunta el motivo “¿quieres ser mexicano porque comes quesadillas?”, a lo que él revira “Sí, por eso quiero ser mexicano”, mientras se cruza de brazos y enfurece.

El vídeo acumula 8 millones de reproducciones y miles de comentarios en donde la mayoría de usuarios, de origen mexicano, respaldan la postura del niño y le ofrecen adoptarlo y prepararle muchas quesadillas.

En cambio, otros internautas indicaron que sí pertenece a la república mexicana, al mencionar la frase de Chabela Vargas “los mexicanos nacemos donde nos da la gana”.