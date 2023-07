Justin Trudeau, primer ministro de Canadá clama por Taylor Swift

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá no pudo dejar pasar cuando la cantante Taylor Swift anunció más fechas para su gira mundial —pero una vez más no incluyó a Canadá.

En un tuit en el que hacía referencia a las letras de algunas canciones de Swift, Trudeau la instó a actuar en su país.

“Soy yo, hola. Sé que algunos lugares de Canadá estarían encantados de tenerte”, dijo Trudeau en un mensaje en Twitter el miércoles por la noche, que rápidamente se hizo viral. “Así, no hagas que sea otro verano cruel. Esperamos verte pronto”.

La artista acababa de anunciar la incorporación de nuevas fechas a su gira Eras Tour, que siempre agota las entradas, y que comenzó en marzo en Arizona.

Tiene previstos más de 100 conciertos hasta mediados de 2024 en Estados Unidos, México, Argentina, Europa, Asia y Australia.

Really can’t contain my excitement because… we’re adding 14 new shows to The Eras Tour. And I get to travel the world doing shows with @paramore!! Hayley and I have been friends since we were teens in Nashville and now we get to frolic around the UK/Europe next summer??? I’m… pic.twitter.com/kl1aijxR2o

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 5, 2023