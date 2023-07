Barbie inicia su ‘fiesta rosa’ en México; convive elenco con fans

Barbie la película está por estrenarse en México, por ello con un grupo de mariachis mujeres que interpretaron Cielito lindo y Viva México, Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera cerraron la noche de ayer la alfombra rosa por la que desfilaron y convivieron con cientos de fans en una plaza comercial en la CDMX.

“Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Amo México y es increíble estar aquí con todos ustedes. Me llena el corazón saber que están aquí por nosotros. El que los actores y el resto del equipo podamos entregarles una película como ésta lo vale todo. Gracias por estar aquí y por mostrarnos tanto amor y respaldo”, comentó Margot Robbie desde el estrado elevado, rosado, redondo y luminoso que permitía que cientos de personas la pudieran ver desde distintos puntos y barandales del centro comercial.

Junto a ella en el escenario se encontraba Ryan Gosling, quien al entender el español quiso hacer uso del idioma para dirigirse a su público. “Buenas noches, México. Gracias por venir”, comentó en español Ryan Gosling, quien da vida al muñeco Ken en la cinta y continuó con su discurso.

“Esto es realmente increíble. Quiero agradecerles por el gran recibimiento que nos han dado. Al verlos a todos ustedes aquí reunidos, puedo decir que la fiesta de Barbie ha comenzado oficialmente aquí en México, muchas gracias México. Esto es increíble, es muy increíble”, externó Gosling.

America Ferrera, quien representa la parte latina del filme, apareció primero. Poco después se hizo presente Gosling y minutos después Margot Robbie.

Para muchos, Margot Robbie, quien recién cumplió 33 años, es la encarnación real y humana de la muñeca Barbie, quien apareció en el mercado hace 64 años. Ante esta situación, se le cuestionó lo que piensa cuando la definen como tal.

“Lo grandioso de nuestra película es que cada Barbie que ves en la película es una Barbie y cualquier tipo de Ken es Ken. Creo que eso es lo que más me gusta, que todas somos barbies reales y reales Ken”, acotó Margot Robbie durante su paso por la alfombra rosa.

America Ferrera se mostró orgullosa de sus raíces latinas al tener ascendencia hondureña y a lo largo de la alfombra roja lo resaltó.

“Mi personaje no es ninguna Barbie, ella es representante de todos los humanos y para mí es un placer trabajar con Margot y con Ryan. Son lo top de esta industria y qué bueno que tenemos a una latina en la película de Barbie, ¿no?”, expresó Ferrera en español.

Cerca de las diez de la noche, los actores salieron de la sala y causaron el revuelo de los fans que aún seguían en el centro comercial. Margot se despidió de los asistentes, causando júbilo y poco después apareció Gosling, rodeado de su nutrido equipo de representantes, para sacar su celular y tomar fotos y videos de los cientos de personas que coreaban al unísono su nombre.

Se estrena el 20 de julio en cines.

Los actores se encuentran en nuestro país para promocionar la cinta.

Mostraron este jueves 30 minutos de la película dirigida por Greta Gerwig.

La fotografía de la cinta la hizo el mexicano Rodrigo Prieto.

México es una de las ocho ciudades que visitará el elenco de Barbie para promocionar la cinta.

El mariachi Mexicana hermosa fue el que agasajó a los actores.

Fan desde siempre

La cantante Billie Eilish compartió en sus redes sociales lo mucho que le emociona sumarse a los artistas que serán parte del soundtrack oficial de la nueva película de Barbie con el tema What was I made for?, que saldrá el próximo 13 de julio.

“Hicimos está canción (su hermano Phinneas y ella) y significa el mundo para mí”, escribió en Instagram, donde también compartió imágenes suyas de niña jugando con sus muñecas Barbie y de un pastel de cumpleaños en forma de la muñeca con lo que demostró su fanatismo. “Esta película cambiará nuestras vidas y espero que la canción también”, concluyó.