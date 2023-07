¡Se lo cargó el payaso! Brincos Dieras es hospitalizado de emergencia

El conocido y polémico payaso de internet, Brincos Dieras, fue hospitalizado de emergencia mientras realizaba su gira de presentaciones por Estados Unidos, según informaron medios especializados.

Fue este domingo que el equipo del payaso regio anunció al público sobre la cancelación de dos shows programados en el país vecino, momentos antes de salir al escenario debido a que fue internado por complicaciones de salud.

A través de un comunicado, la empresa encargada del evento informó que debido a esto, informaron que se reprogramará el show que tenía programado en la ciudad de Detroit, Estados Unidos.

Ante la sorpresa y la preocupación por parte de sus seguidores, el comediante Brincos Dieras se pronunció a través de sus redes sociales en donde pidió no caer en información falsa al respecto de su estado de salud.

Además, mediante él mismo, reveló que la causa de su hospitalización fue por un golpe de calor, aunado a cansancio e infección estomacal que lo llevaron de urgencia al nosocomio de la ciudad.

“¡Estoy bien!, no hagan caso a las noticias falsas que andan circulando por ahí..[..] Solo fue un golpe de calor que se me juntó con cansancio y una infección estomacal. Gracias al personal médico de Detroit que me atendió”, escribió.