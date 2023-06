Muere Alan Arkin, actor de ‘Pequeña Miss Sunshine’, a los 89 años

Alan Arkin, actor estadounidense y ganador del Oscar, falleció este 29 de junio a los 89 años, de acuerdo con información de Variety citando declaraciones de familiares, quienes dieron a conocer la noticia al medio.

Te podría interesar: Talina Fernández y el VÍDEO que pidió publicar cuando muera

De acuerdo con el reporte, el artista murió en su casa en California el jueves, aunque la noticia fue dada a conocer hasta este viernes.

Alan Arkin nació el 26 de marzo de 1934 en Brooklyn, Nueva York, pero su familia se mudó a Los Ángeles cuando tenía 11 años.

El histrión comenzó su carrera en Broadway en 1963 y ganó un premio Tony. Su primer rol destacado fue en la cinta de 1966 ¡Vienen los rusos!, la cual le mereció una nominación al Oscar por su interpretación de un marino soviético.

No obstante, conquistó dicho galardón hasta 2006 con la película Pequeña Miss Sunshine, papel para el que originalmente fue rechazado, al considerar que no podría encarnar a un abuelo consumidor de heroína por estar muy saludable, contrario al personaje frágil y tembloroso que debía asumir.

“Es el mejor rechazo que he recibido en mi vida: pensaron que era demasiado viril”, confesó Arkin, flexionando los brazos y mostrando los músculos en una entrevista en 2007 para The New York Times.