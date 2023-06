La Sonora Santanera invita a Querétaro a su concierto

Con una vigencia de casi siete décadas y creado por el maestro Carlos Colorado, la Sonora Santanera continúa deleitando a sus seguidores y esta vez toca a Querétaro disfrutar de sus temas, que ya son himnos generacionales, conocidos en todas partes del mundo.

María Fernanda, Luis Chávez y Juan Carlos Navarrete, los dos primeros vocalistas de la agrupación y el último director musical y bajista, visitaron las instalaciones de AD Comunicaciones para hablar sobre el próximo concierto en tierras queretanas y las sorpresas que tienen preparadas.

Te podría interesar: Pedro Fernández anuncia concierto en Querétaro

“No van a ver lo mismo. No faltarán los temas emblemáticos como Perfume de Gardenias, La Boa, Luces de Nueva York y El Ladrón, pero siempre nos echamos un clavado al baúl de los recuerdos a esos 800 temas aproximadamente, y tratamos de hacer un refresh al setlist, para que no sea lo mismo y la gente diga, ‘ah, caray, ya no me acordaba de esa canción’, comentó Luis Chávez.