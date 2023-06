Bad Bunny abandona ‘El Muerto’, película de Marvel

La película no tiene fecha de estreno. / Especial

Tras el éxito de Bad Bunny en la película Tren Bala, Sony decidió explorar más esta faceta del cantante, anunciando que protagonizaría una nueva cinta. La noticia provocó todo tipo de reacciones y expectativas en internet.

Sin embargo, todo apunta a que el músico no participará en el largometraje El Muerto, el cual formará parte del universo arácnido de Sony Pictures junto a Marvel, como estaba planeado.

De acuerdo con el medio One Take News, el puertorriqueño habría abandonado el proyecto, al no tener espacio en su agenda.

El intérprete de Yonaguni no solo tiene compromisos en la industria musical, también con la empresa de lucha libre estadounidense WWE. Por dicha razón, Bad Bunny tomó la decisión de abandonar la película.

El mismo medio afirma que Sony no prevé cancelar el proyecto, a pesar de que surgió bajo la premisa de ser estelarizado por el reggaetonero.

De momento, El Muerto no tiene fecha de estreno, lo que ayudaría a que la compañía esté libre de presión para poner la cinta en marcha, no obstante, la incertidumbre que rodea al largometraje forma parte de la huelga de guionistas en Hollywood.

Cabe resaltar que la dirección aparentemente sigue a cargo de Jonás Cuarón, hijo del galardonado director Carlos Cuarón.