José Ignacio Valenzuela escribe desde la emoción

Magdiel Torres

El escritor chileno José Ignacio Valenzuela ‘Chascas’ estuvo en la ciudad en días pasados para presentar su más reciente novela ‘Gente como yo’ en la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales de Querétaro (FILMAQ). En entrevista, el autor habló su proceso creativo que consiste, dijo, en escribir desde la emoción para conmover a sus lectores.

“Si yo escribo de una manera fría o desangelada ten por seguro que el texto va a quedar frío y desangelado, al menos en mí caso. Necesito de alguna manera escribir en mi piel, en mis tripas y en mi corazón lo que estoy escribiendo y eso significa volver a vivir sentimientos y emociones que tuve en algún momento”, comentó el autor en entrevista.

En ‘Gente como yo’, el autor de libros como ‘Naufragios’, relata la historia de las complicaciones que tiene una pareja homosexual para adoptar. El relato tiene como base una audioserie que el escritor realizó cuatro o cinco años atrás que, a su vez, relatas las propias complicaciones que tuvo el autor para adoptar. Sin embargo, advirtió Valenzuela, ‘Gente como yo’ no es una obra autobiográfica.

En alguna entrevista contaste que esta novela había surgido por una petición expresa de tu editorial, pero que declinaste esa invitación ¿Podrías ahondar en esa anécdota?

“El origen de mi novela ‘Gente como yo’ es un podcast, es una audioserie que la escribí hace cuatro años atrás. En ese momento yo estaba pasando una situación muy conflictiva en la vida real, andaba tratando de adoptar una hija. No estaba teniendo éxito con el proceso. Me estaba yendo muy mal, después de llevar varis años en el intento. En ese momento, en ese caos que estaba viviendo, recibo una llamada de Story Tell. Me invitaba a escribir una audio serie para ellos. Yo decliné la oferta diciéndoles que no tenía cabeza para poder inventar algo. Mi editora, la editora de Story Tell, me dijo “bueno, escribe de lo que estas viviendo, de lo que estás atravesando”. Me gustó el reto y usé, no lo que me estaba pasando a mí sino las emociones que yo tenía como materia prima para inventar una historia. Esa historia fue la audioserie ‘Gente como yo’. Tuve un éxito enorme cuando salió en su momento. Fue tal el éxito que salió la edición en ingles. A raíz de esto Penguin Random House me extiendo la invitación para convertir en libro esa audio serie. Así es cómo se llega a texto.”

¿Cómo fue el proceso de pasar una historia de audioseria a esta novela?

“Cuando me dijeron que escribiera una audioserie yo no sabía cómo se escribía una audioserie. El boom de los podcast que hay ahora no lo había en ese momento. No había tanto referentes que yo tuviera a la mano. Como yo no sabía cómo escribirla, la escribí como yo sé escribir, que es una manera más narrativa. Entonces cuando vas a a hacer un traspaso de un formato a otro no hay muchos diferencia.”

Hay una serie de emociones y sensaciones en tu novela que conmueve al lector, ¿Cómo logras transportar esas emociones al papel?

“Yo honestamente no sé cómo se logra porque yo soy muy inseguro. No sé si lo estoy logrando o no. Si yo supiera que el texto me está quedando bien mi vida sería muy distinta, sería más relajada. Pero yo sí sé que yo no puedo emocionarte si yo no me emocionó mientras escribo. Si yo escribo de una manera fría o desangelada ten por seguro que el texto va a quedar frío y desangelado, al menos en mi caso. Necesito de alguna manera escribir en mi piel, en mis tripas y en mi corazón lo que estoy escribiendo. Eso significa volver a vivir sentimientos y emociones que tuve en algún momento.

“No es un libro autobiográfico. Lo que le pasa a los personajes en el libro no es lo que me pasó a mí. Para nada. A estos personajes les va bastante más mal que a mí, en un momento se separan. Yo no pasé por eso. Todo eso es mentira, digamos. Pero lo que mis personajes están sintiendo, las emociones que los personaje van transmitiendo, las alegrías, los dolores, las tristezas, la s ilusiones, las frustraciones. Todo eso es real. Todo eso yo lo viví y porque lo viví pude escribirlo. Porque lo volvía a vivir mientras yo estaba escribiendo. Y espero que el lector sienta lo que yo estaba sintiendo.”

La novela ‘Gente como yo’ es la más reciente del escritor chileno que ya está trabajando en nuevas historia. ‘Gente como yo’ ya se encuentra en todas las librerías en formatos físicos y digitales.

MT