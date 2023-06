Black Eyed Peas en Querétaro: estos son los precios de los boletos

El grupo llegará a Querétaro en octubre. / Facebook (@blackeyedpeas)

No cualquier artista o grupo puede presumir de haber estelarizado el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, sin embargo, la banda conformada por Will.i.am., Apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul, mejor conocidos como Black Eyed Peas, forma parte de la exclusiva lista y dará un concierto en Querétaro este año.

Después de su participación en el Festival Tecate Emblema, el conjunto dio a conocer que tendrían una gira por México, la cual incluiría al menos diez ciudades, como parte del “Elevation World Tour”.

Es así que, el concierto tendrá lugar el 5 de octubre en el Auditorio Josefa Ortíz de Domínguez a las 9 pm, para cantar junto a sus seguidores éxitos como I Gotta Feeling, Where Is The Love o Don’t You Worry.

¿Cuánto cuestan los boletos para Black Eyed Peas en Querétaro?

Las entradas para la presentación son como siguen:

Diamante (4 mil 165 pesos).

VIP (3 mil 700 pesos).

Oro (3 mil 10 pesos).

Balcón Lateral Derecho o Izquierdo (mil 850 pesos).

General (985 pesos).

Los boletos pueden adquirirse en la página oficial de eticket.