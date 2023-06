Carlos Santana habla del abuso que sufrió cuando era niño

Carlos Santana volvió a hablar del doloroso episodio que vivió en su infancia; y en el marco del próximo estreno de la “Carlos”, la cinta en la que se cuentan las memorias del legendario guitarrista, el l famoso guitarrista confesó que ya perdonó a su agresor.

Aunque para muchos la revelación de que el músico originario de Jalisco ha causado impacto, la realidad es que fue en el año 2000 cuando Carlos Santana habló por primera del abuso sexual que vivió.

En una entrevista que ofreció a la revista “Rolling Stone”, el músico confesó que cuando tenía 10 años y hasta los 12, fue agredido “casi todos los días” por un hombre que cruzaba la frontera a México y le traía juguetes y varios regalos.

Para 2014, el famoso guitarrista volvió a hablar de este oscuro episodio de su vida, pero ahora para “The Guardian”. En esta ocasión además de reiterar que fue víctima de agresiones sexuales durante dos años, el guitarrista nacionalizado estadounidense dio a conocer que su agresor era un turista norteamericano que llegó a hacerse muy amigo de sus padres.

Ahora, casi 10 años después, y en el marco del estreno de su documental “Carlos”, el músico revivió lo que tuvo que pasar durante su infancia y confesó que a pesar del daño que le este hombre llegó a causarle, ya pudo perdonarlo.

En entrevista con la revista People, Santana explicó que con el tiempo aprendió a ver el perdón como algo muy espiritual, por lo que lejos de sentir rencor por la gente que lo hirió, ya puede verlos con compasión.

“Aprendí a mirar a todos, a aquellos que se ensañaron en herirme, humillarme o hacerme sentir menos, como si tuvieran 5 o 6 años, y así soy capaz de mirarlos con entendimiento y compasión”, expresó el intérprete de “Smooth”.

De igual modo, indicó que la filosofía que adoptó le ha permitido ver sus experiencias más amargas desde otra perspectiva y no condenarse, pues vivir aferrado al odio también marcaría su vida.

“Esta persona que abusó de mí sexualmente, en vez de mandarlo al infierno para siempre, yo lo visualizaba como un niño, y detrás de él había mucha luz”, explicó Santana, quien agregó: “Así que yo puedo mandarlo a la luz o mandarlo al infierno, sabiendo que si lo mando al infierno, yo me iré con él. Pero si lo mando a la luz, me iré con él también”.

Carlos también recalcó la importancia de poder soltar todo aquello que nos duele y espera, que con su testimonio, pueda brindar un mensaje de valentía a todos aquellos que puedan necesitarlo.

“La gente dolida daña a otra gente. Es mi dolor. Sí me pasó a mí, pero si abres las manos y lo sueltas, ya no sientes eso más”, puntualizó el músico mexicano nacionalizado estadounidense.?

Cabe destacar que el estreno de “Carlos”, su película documental, se estrenará este próximo 17 de junio en el Festival de Cine de Tribeca.

Pray for all to have #BlessingsAndMiracles 📸: Adriano Scognamillo pic.twitter.com/IQ9sXIkzeb

— Carlos Santana (@SantanaCarlos) October 26, 2021