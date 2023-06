Peso Pluma: Esta es la enorme cantidad que cobra por concierto

Peso Pluma ha ganado mucha popularidad no solo en México sino también en todo el mundo con sus corridos tumbados.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista, llegó a estar en lo más alto de las listas de popularidad en plataformas como Spotify, donde acumula más de 52 millones de oyentes mensuales.

Peso Pluma está por estrenar disco

Peso Pluma, de tan solo 24 años, seguirá cosechando éxitos cuando el próximo 22 de junio, a las 6 de la tarde, estrene su nuevo álbum titulado ‘Génesis’, el cual cuenta con las colaboraciones de Natanael Cano, Eladio Carrión, Junior H, Jasiel Núñez y otros más.

Gracias a su popularidad, Peso Pluma se da el lujo de cobrar varios millones de pesos por sus conciertos. Así lo aseguró el cantante Julio Preciado en entrevista con De Primera Mano.

“Hasta económico es porque tienen un trombón, una tuba y dos armónicas. Qué fiasco, hasta económico es hacerlo (los Corridos Tumbados). Nosotros tenemos hasta 30 músicos en escena. Con cinco ‘monos’ le da para cobrar millonadas de pesos. Peso Pluma, lo último que supe, es que pide 15 millones de pesos”, mencionó.

Corridos no son regional mexicano: Preciado

Asimismo, el exvocalista de la Banda el Recodo mencionó que prefiere que a los corridos tumbados no se les relacionen con el regional mexicano.

“Los felicito, yo no tengo nada en contra ni estoy pelado con ellos, pero que no involucren un género con otro. Que sigan triunfando. Qué bueno que estamos demostrando que los mexicanos pueden, pero no lo involucren con el verdadero regional mexicano y que no vengan a menospreciar trayectorias”