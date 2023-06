Muere John Romita, dibujante de Spiderman y creador de Wolverine

El dibujante de Estados Unidos de Marvel Cómics, John Romita, murió el 12 de junio a los 93 años, dejando tras de sí un legado significativo en el mundo de los superhéroes. El hijo del ilustrador compartió la noticia, a través de redes sociales.

Te podría interesar: Carín León confirma nueva fecha para su concierto en Querétaro

El artista no solo fue reconocido por ser dibujante de Spiderman, sino por haber creado diversos personajes, especialmente a Wolverine, un mutante con la capacidad de autocurarse, miembro de los X-Men y uno de los estandartes de Marvel, tanto en las viñetas como en las películas.

Asimismo, John Romita compuso a Mary Jane, el eterno amor de Peter Parker, a Kingpin, acérrimo rival del arácnido y The Punisher, un antihéroe muy popular entre los entusiastas de las historietas.

John Romita nació el 24 de enero de 1930 en Brooklyn. Trabajó para Marvel desde sus comienzos, cuando la compañía se llamaba Timely Comics. Después, estuvo un tiempo en DC Comics, gran rival de Marvel, quien ya había lanzado personajes como Batman o Superman.

Su participación en dicha empresa duró poco, en 1966 regresó a su antiguo empleo para trabajar con Stan Lee, con quien tuvo diferencias hasta jubilarse en 1995, con lo que parecía ser su último trabajo en Spiderman.

En 2003 volvió a la empresa para colaborar en las últimas cuatro páginas del número 500 de Amazing Spiderman.

I say this with a heavy heart, My father passed away peacefully in his sleep. He is a legend in the art world and it would be my honor to follow in his footsteps. Please keep your thoughts and condolences here out of respect for my family.

He was the greatest man I ever met. pic.twitter.com/Pe2K3ywbWX

— John Romita JR (@JrRomita) June 14, 2023