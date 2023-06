Muere Mike Batayeh, actor de 'Breaking Bad' / Foto: Especial

Mike Batayeh, el actor reconocido por su papel en la serie Breaking Bad, murió a los 52 años en su casa de Michigan. La razón fue un ataque cardíaco mientras dormía el pasado 1 de junio, según contó su familia.

El fallecimiento se dio pese a que sus allegados afirmaron a TMZ que no tenía antecedentes en el corazón. “Quienes lo amaban lo extrañarán mucho y su gran habilidad para traer risas y alegría a tantos”, detallaron a través de un comunicado.

De acuerdo con su obituario “siempre fue un apasionado de ayudar a los jóvenes de la comunidad donde vivió y creció enfrentando desafíos similares”. Ya se planea su funeral para la siguiente semana.

Trayectoria de Mike Batayeh

El actor cuenta con una trayectoria que incluye algunos proyectos para cine y televisión, entre los que se incluyen los siguientes:

American Dreamz (2006)

CSI: Miami (2006)

Detroit Unleaded (2012)

This Narrow Place (2011)

Prank of America (2018)

Battle Creek (2015)

Real Husbands of Hollywood (2013).

En el doblaje, tuvo una participación en X-Men: Days of Future Past. Durante 3 capítulos -entre 2011 y 2012- interpretó a Dennis Markowski, el gerente de una lavandería convertida en laboratorio de metanfetamina en el proyecto protagonizado por Bryan Cranston.

Además se suman créditos en Sleeper Cell, Night Stalker, It’s Always Sunny in Philadelphia, Boy Meets World, The Bernie Mac Show y Everybody Loves Raymond.