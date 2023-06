Muere Mike Batayeh, actor de ‘Breaking Bad’, esto pasó

Muere Mike Batayeh, actor y comediante estadunidense que se volvió popular gracias a su aparición en Breaking Bad. Lo confirmó su familia en un comunicado compartido a través de redes sociales.

Muere a causa de un infarto

De acuerdo con el comunicado retomado por Variety, Batayeh, de 52 años, murió de un infarto mientras dormía en su casa en Michigan:

“Con gran tristeza y pesar en el corazón, mis hermanas y yo anunciamos el fallecimiento de nuestro querido hermano. Los que lo amaban lo extrañarán mucho y su gran habilidad para traer risas y alegría a tantos”, dice la publicación.

Aunque la participación de Mike Batayeh en Breaking Bad fue corta, pues únicamente apareció en tres episodios, fue significativa para su carrera, pues interpretó a Dennis Markowski, gerente de la ‘Lavandería Brillante’, propiedad del personaje ficticio Gustavo Fring, que también servía como laboratorio de metanfetamina de Walter White y Jesse Pinkman.

Además de Breaking Bad, Batayeh también apareció en series como: It’s Always Sunny in Philadelphia, Sleeper Cell, The Bernie Mac Show, Boy Meets World y Everybody Loves Raymond. También coprotagonizó películas como American Dreamz de Paul Weitz, Don’t Mess with the Zohan, Gas.