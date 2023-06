Bryan Cranston anuncia cuándo se retirará de la actuación

Bryan Cranston ha compartido que planea retirarse de la actuación en el 2026, o al menos tomarse un descanso de seis meses, de acuerdo con una entrevista para un medio británico.

El histrión se ha convertido en uno de los talentos más aclamados en la industria del entretenimiento por la versatilidad en sus papeles, ya sea interpretando a Hal en Malcolm el de en medio o al mítico Walter White en Breaking Bad.

En una charla con GQ de Reino Unido, contó que planea cerrar su productora, vender el porcentaje que tiene de la compañía mezcalera Dos Hombres y vivir en un pueblo de Francia por lo menos seis meses.

Lo anterior, para compartir tiempo con su esposa, la también actriz Robin Dearden, quien ha tenido que ajustar su vida a la agenda de su esposo. A pesar de que contó que ha sido benéfico para ambos, Cranston quiere reconocer a su pareja el apoyo que le ha brindado.

En 2026, Bryan Cranston tendrá 70 años y para entonces desea vivir en el pueblo, aprender el idioma, aprender a cocinar y cultivar un jardín.

“Quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No va a ser como, ‘Oh, leeré y veré qué voy a hacer’. Es una pausa, es una parada. No estaré pensando en (el trabajo). No voy a recibir llamadas telefónicas”, admitió.