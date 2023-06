Harry Styles podría estelarizar el medio tiempo del Super Bowl 2024

El músico tiene 29 años. / Twitter

En día recientes, surgió el rumor de que Harry Styles podría presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024, después de que en redes sociales, seguidores del artista han manifestado su deseo porque el intérprete de As It Was dé el espectáculo esa noche.

El Super Bowl tiene uno de los espectáculos en vivo más llamativos en el medio tiempo, distinguiéndose por tener a los artistas del momento o leyendas de la música, ya que han desfilado Michael Jackson, Britney Spears, Lady Gaga o Katy Perry.

Te podría interesar: Tom Holland anuncia retiro temporal de la actuación

A pesar de que restan ocho meses para la siguiente edición del evento que está programado para febrero de 2024, comienza la expectativa por saber quién protagonizará el espectáculo.

Al mismo tiempo, el rumor tomó fuerza después de que el medio de comunicación independiente MLFootball compartiera en Twitter la noticia de que Harry Styles amenizará el juego.

Mientras tanto, se prevé que en el mes de septiembre se conocerá quién será el artista que se presentará en el Super Bowl 2024.

Con información de Excélsior