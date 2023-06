Video: Cantarito gigante de tequila explota antes del primer trago

El cantarito de tequila se ha vuelto muy popular y toda una experiencia gastronómica, no solo por el tamaño, sino por la creatividad en los ingredientes que puede incluir, los cuales despiertan la curiosidad de los consumidores.

Entre los aditamentos más frecuentes, además del alcohol, está el hielo, sal, jugo de limón, naranja y toronja. Todo eso se vierte en un recipiente de barro, para mezclarlo y preparar una bebida digna de salir de ahí viendo doble.

En redes sociales circuló un video en el que se aprecia el método de preparación de un cantarito gigante en algún lugar de Tequila, Jalisco. Sin embargo, lo que parecía ocurrir con normalidad, terminó en tragedia para los dueños del cantarito.

En TikTok compartieron un clip donde un chico añade a la bebida refresco de toronja, hielos y tequila hasta llenar casi hasta el borde.

Dicho recipiente tenía una capacidad de 35 litros y un costo de 5 mil 500 pesos y cuando estaba en la recta final de su preparación, el cantarito explota y el líquido se derrama por toda la barra.

El metraje termina justo cuando explota el contenedor, ya que se aprecia que el líquido se derrama y el recipiente se parte por la mitad, provocando reacciones en los usuarios de la plataforma.

“Todo mundo sabemos que llega a pasar eso cuando uno no cura el barro”, “El cántaro tenía un defecto, en el borde justo en el centro del otro lado de la toma se alcanza a ver como una cejita”; “Muy fácil, el barro de ese cantarito no estaba ‘curado’ y por ello se quebró”, “Ay, no, yo sí hubiera llorado”, fueron algunos de los comentarios en el video.