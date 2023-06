Toño Mauri preocupa a sus fans al contraer COVID-19 por tercera vez

Toño Mauri ha desatado la preocupación de su familia, amigos y fans tras dar a conocer que ha contagiado de Covid-19 por tercera ocasión. Debido a la alarmante noticia que reveló, el actor habló de cómo se encuentra actualmente.

Toño Mauri revela que se contagió de Covid-19 por 3ra vez

Aunque mediante sus historias de Instagram, el también productor confesó haberse contagiado de Covid-19, en entrevista con el programa De Primera Mano, el histrión comentó que ya se encuentra en un tratamiento que le está ayudando a recuperarse, y aunque se encuentra estable, argumentó que los síntomas de la enfermedad no dejan de ser molestos.

“Ya ha cambiado, hay medicamentos, tratamientos, pero no deja de ser molesto, no deja de ser, en caso de nosotros que tenemos un trasplante, que tomamos inmunodepresores, tenemos ahí una desventaja. Es factible que te pueda dar cualquier tipo de enfermedad”, explicó el actor.

El también exintegrante de la agrupación Fresas con crema fue muy puntual al señalar que su vida no corre peligro, pues le detectaron la enfermedad “a tiempo”, y eso a pesar de que se hizo una prueba casera y ésta salió negativa. Sin embargo los síntomas que presentó alertaron a su familia y médicos.

“Me lo detectaron hoy, a tiempo, porque ya me venía sintiendo mal, me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza y el cuerpo cortado. Entonces, me hice la prueba casera, salió negativa, pero, como coincidió con laboratorios, me hicieron las pruebas y me lo confirmaron”, explicó el histrión.

Lamenta el actor estar enfermo otra vez

Y aunque Toño Mauri indicó que ya está tomando medicamentos para curarse del Covid-19 que por tercera ocasión esta afectando su salud, el actor reconoció que sí está preocupado por las consecuencias que pueda tener, ya que teme por su trasplante.

“La verdad es que es un malestar que está constante y que sí preocupa un poco por el trasplante y los inmunodepresores. Te hace más sensible a cualquier enfermedad, no deja de ser una cosita ahí que hay que prestarle atención”, precisó el productor.

Finalmente Toño se mostró positivo y esperanzado de que pronto se recupere y que no tenga complicaciones mayores este tercer contagio que está padeciendo.

Cabe destacar que fue en 2020 que a Toño Mauri se le realizó un trasplante de pulmón para salvar su vida, luego de las secuelas que le dejó su primer contagio de COVID-19.