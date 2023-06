Jamie Foxx habría quedado paralizado y ciego, esta es la razón

El actor de Hollywood, Jamie Foxx, otra vez volvió a causar polémica sobre su estado de salud, y es que, según medios especializados, aseguran que el intérprete de ‘Django’ se encuentra en una situación crítica.

De acuerdo con el periodista estadounidense, A.J. Benza, el actor se encuentra paralitico y ciego, esto, luego de haber recibido la vacuna contra el Covid-19 que le provocó un coágulo de sangre en el cerebro.

Según detalló, en un principio el actor se negó a recibir la dosis, sin embargo, la producción de la nueva cinta para la que está trabajando lo obligó a inmunizarse, causando que Foxx terminara parcialmente paralizado y ciego.

A pesar de que la familia del actor ha manejado su estado de salud con total hermetismo y asegurando que se encuentra bastante bien, el periodista cuestionó estas declaraciones afirmando que mienten.

Desde el pasado 11 de abril, Jamie Foxx fue internado en el hospital de urgencia, esto, según se supo en el momento, se debía a un supuesto derrame cerebral del cual aún no se ha recuperado, según aseveraron medios especializados.

Learn the Truth About Jamie Foxx’s Stroke After He Took the COVID Jab

Actor Jamie Foxx suffered a blood clot in his brain after taking the experimental Covid-19 jab, according to independent journalist A.J. Benza. pic.twitter.com/tiYM8i2p6D

— Stalin 🇺🇸 (@StalinCruz) June 1, 2023