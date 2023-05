Bad Bunny lanzaría nuevo tema con Travis Scott

La supuesta canción podría formar parte del próximo álbum de Scott. / Especial

Bad Bunny, luego de una pausa en su carrera, ya tendría una colaboración más, ahora con el rapero estadounidense Travis Scott. Lo anterior, porque el supuesto nuevo tema fue reproducido en una discoteca en Mónaco.

En redes sociales circuló un video en el que aparecen personas bailando una canción del reguetonero con el nortemericano, en un dueto que confirmaría una posible colaboración.

Te podría interesar: Daniel Bisogno es hospitalizado de emergencia

A pesar de que el audio no tiene gran calidad, es perceptible la característica voz de Bad Bunny al ritmo del reguetón y un coro de fondo distorsionado, algo que por lo general suena en las piezas musicales de Travis Scott.

Cabe señalar que el puertorriqueño ha lanzado sencillos que al poco tiempo, encabezaron las listas de popularidad. Prueba de ello es el tema con Grupo Frontera o la más reciente producción en solitario Where She Goes.

Mientras tanto, el rapero ha compartido indicios de un nuevo álbum Utopia, por lo que la idea de la colaboración cobraría fuerza.

Travis Scott played a new song featuring Bad Bunny 👀 pic.twitter.com/B2uHEzf1vL — TRAVIS SCOTT FAN PAGE (@RodeoTheAlbum) May 29, 2023

Con información de Excélsior